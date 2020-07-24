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Две ливневки на проблемных участках в Ижевске реконструируют в этом году

08:30, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Две ливневки на проблемных участках в Ижевске реконструируют в этом году
08:30, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#ремонт
215
0

Проекты уже готовы, власти ищут источник финансирования.

Ижевск. Удмуртия. Две ливневки на проблемных участках в Ижевске реконструируют в этом году. Речь идет о перекрестке улиц Карла Маркса и Чугуевского и территории около дома на улице Новостроительная, 29.

Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, причина сильного подтопления улиц летом 2020 года — обильные дожди. Только с 13 по 23 июля в Ижевске выпало 60 мм осадков, это почти полная месячная норма. Ливневая канализация не справляется с объемом воды, поэтому власти города планируют реконструировать проблемные участки.

«На первом этапе мы выделили 37 самых критичных точек. Это, в том числе, перекресток улицы Карла Маркса с улицей Чугуевского и ливневка на улице Новостроительной, 29. Июльские дожди также показали, что улицы Советская и Ленина стали проблемными. В этом году планируем приступить к ремонту самых ключевых мест», — рассказал глава города.

Проекты уже готовы. От водопроводного колодца на улице Карла Маркса выложат железобетонные лотки и трубы. Они направят часть воды, с которой не справляется колодец, в Ижевский пруд. При этом движение на одной из главных улиц города перекрывать не будут, отметил начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Сергей Губарев.

Подобные работы выполнят и в Ленинском районе. Подвал и первый этаж пятиэтажки на Новостроительной, 29 уже в течение нескольких лет после ливней заливает водой. Причина та же — не справляется ливневка. Она переполняется при обильных осадках, а вода уходит к дому.

В 2020 году здесь методом прокола установят новые трубы, вода из которых будет идти в магистральную канализацию. Сейчас же главе Ленинского района поручили найти технические средства, которые будут откачивать воду после непогоды.

Стоимость работ на Новостроительной — порядка 3 млн рублей. Сейчас власти ищут источник финансирования. Для реконструкции ливневых канализаций по всему городу, добавил Олег Бекмеметьев, требуется более 9 млрд рублей.

08:30, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ливнёвки\n#ремонт

 

 

 


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