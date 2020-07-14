Там пройдут гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключат в районе Удмуртского госуниверситета в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы», 14 июля там начнутся гидравлические испытания теплосетей.

Плановое отключение от горячей воды продлится до 27 июля и затронет следующие адреса:

— Зенитная, 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7;

— Коммунаров, 214а, 216а, 216б, 231, 239, 249;

— Красногеройская, 28, 28а, 30, 32, 38а, 52, 54, 63б, 69а, 71, 77;

— Лихвинцева, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72;

— Ломоносова, 2, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;

— Пушкинская, 190, 192, 194, 196, 198, 200;

— Советская, 21, 21а, 25, 31;

— Удмуртская, 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;

— Университетская, 1.

Работы пройдут в рамках 19 этапа гидравлических испытаний тепловых магистралей города. В ведомстве уточнили, что в это время возможен выход воды, образование промоин и провалов. Жителей просят быть внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций необходимо сообщить по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).