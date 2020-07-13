Жителям Ижевска предложили выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»

На голосование выставили 8 вариантов.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили на выбор 8 мест, где может появится стела «Город трудовой доблести». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Опрос проводится с 13 по 19 июля. Рассматриваются 8 основных вариантов:

площадь у монумента «Дружба народов»;

набережная Ижевского пруда;

Центральная площадь;

площадка между зданием Арсенала и Правительством;

Сквер Победы;

парк Кирова;

площадь у Дворца пионеров;

площадь у администрации города.

Если ни один из вариантов не подходит, то есть возможность предложить свой.

Отдать свой голос или поделиться идеей для места установки стелы можно по ссылке.

Напомним, что памятное сооружение может появиться в Ижевске до конца осени. Одним из вариантов даты открытия также рассматривается 27 февраля — день провозглашения государственности.

Сбор подписи за присвоение городу почётного звания начался в марте 2020 года. Инициативу поддержали 547 тыс. человек.