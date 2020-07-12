На нескольких улицах Глазова начали уничтожать борщевик

Очищенную территорию обработают реагентами.

Глазов. Удмуртия. В Глазове начались работы по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации северной столицы Удмуртии.

Вырубку, а затем обработку очищенной территории проводят в рамках муниципального контракта. Также будет очищено несколько участков улиц Технической, Советской и других.

Ранее, по информации портала «Город Глазов», борьба с борщевиком Сосновского началась в Глазовском районе, где растением заросло более 1200 гектаров земли, 1000 гектаров из которой имеют сельхозназначение. В уничтожении сорняка участвовали 188 человек.