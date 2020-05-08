Его включит Воткинский завод в 10:55.
Воткинск. Удмуртия. Заводской гудок прозвучит 9 мая в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Паровой свисток в честь празднования Дня Победы включит Воткинский завод в 10:55, сигнал будет идти 2 минуты.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Удмуртии перенесли парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка». 9 мая в городах республики запустят
праздничные салюты. Их можно будет посмотреть с балконов или в онлайн-режиме.
Также в День Победы по всей Удмуртии через громкоговорители будут транслировать военные песни, а «Эстафету мира» можно будет пробежать онлайн, совершив индивидуальную пробежку не менее 3 км и загрузив свой результат в специальное приложение.
Отметим, что гудки находились на заводах и фабриках для оповещения о начале и конце рабочего дня.
Онлайн-праздник: как в Ижевске пройдет День Победы-2020
Фронтовые бригады, салют в прямом эфире и индивидуальные эстафеты. Ижевск. Удмуртия. Мероприятия в столице Удмуртии, запланированные ко Дню Победы, пройдут в не совсем привычном формате. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в четверг, 30 апреля.