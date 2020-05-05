Ранее к ней присоединился Глазов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут принять участие в акции «Окна Победы». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С 6 по 9 мая горожане могут разместить в окне своего дома фотографию участника войны, труженика тыла с указанием фамилии, имени, отчества, годов жизни, воинского звания, краткой историей жизни. Можно использовать планшеты, которые многие делали к акции «Бессмертный полк».

Ранее к подобной акции присоединился Глазов.

Напомним, традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, были отменены. Праздничный парад и шествие «Бессмертного полка» в стране перенесли на более поздний срок. В мае большую часть мероприятий планируют провести в режиме онлайн.