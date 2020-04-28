В Удмуртии приступили к ремонту кровли жилого дома, сорванной шквалистым ветром

Площадь обрушения составила 284 кв. метра.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино приступили к капитальному ремонту кровли двухэтажного многоквартирного дома на улице Кирьянова. Площадь обрушения составила 284 квадратных метров при общей площади кровли в 440 квадратных метров.

Напомним, металлическое покрытие сорвало с крыши в субботу, 25 апреля, во время шквалистого ветра. Никто из людей не пострадал. В тот же день в Камбарке непогода сорвала кровлю, убив прохожего.

Специалисты фонда капремонта Удмуртии выявили ряд причин, которые могли повлиять на обрушение: несоответствие установки деревянных конструкций, провисание стропил в некоторых местах. Как рассказали жильцы дома, кровля ремонтировалась 10 лет назад, подрядчиков выбирали сами жители.

После обследования кровли сделаны обмеры, составляется смета и готовится договор с подрядчиком.