Военно-патриотический праздник устроят в Ижевске в День защитника Отечества

Утром к Вечному огню горожане возложат цветы.

Ижевск. Удмуртия. В День защитника Отечества в Ижевске пройдет военно-патриотический праздник «Памяти прадедов будем достойны». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, 23 февраля в 09:00 состоится возложение цветов к Вечному огню.

А в 11:00 в сквере Победы начнется праздник. Каждый желающий сможет попасть в Клуб молодого бойца и попробовать пройти полосу препятствий. Команды из 4 человек будут стартовать каждые 5-7 минут. Участников экипируют плащ-палатками и касками советского образца.

Кроме того, ижевчане смогут проверить свои навыки в метаниях ножей и стрельбе из лука.

В армейском павильоне пройдет турнир по сборке и разборке автомата Калашникова и прием граждан на военную службу и службу по контракту.

Отдельная программа подготовлена и для самых маленьких участников: детская полоса препятствий, мастер-классы по расписыванию имбирных пряников с изображением танка, звезды и солдата, интерактивные программы с аниматорами. Показательные выступления проведут кинологи.

Во время праздника на центральной сцене состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов, солистов – участников локальных войн города и республики, воспитанников кадетских классов.

Также в сквере пройдет финал акции #УдмуртияЗащищает, которая стартовала 10 февраля. Жители республики, которые выложили в соцсетях фотографию на военную тематику с соответствующим хештегом, смогут забрать магнитики со своим изображением со специального стенда.

На протяжении всего праздника будут работать полевые кухни с солдатской кашей и чаем.