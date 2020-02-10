Сквер Дружбы может появиться в одном из дворов Ижевска

Стоимость проекта составит 1,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители нескольких домов в Ижевске подали заявку на второй республиканский конкурс по инициативному бюджетированию с проектом Сквера Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новое общественное пространство может появиться в районе домов №232, №234, №236 по улице Пушкинской и №295 по улице Коммунаров. По проекту планируется обустройство детской и спортивной площадки, разбивка газонов, установка скамеек, устройство тротуаров и светильников. Ориентировочная стоимость проекта составила 1,3 млн рублей.

Жители четырёх домов готовы внести 25% от стоимости работ. Также они ожидают получить помощь от спонсоров.

Всего ижевчане подали 29 заявок на второй республиканский конкурс по инициативному бюджетированию, старт которому дали в июле 2019 года. На реализацию проектов в бюджете республики заложено 150 млн рублей - это втрое больше, чем в 2019 году. Инициативы граждан воплотятся в жизнь уже в 2020 году.