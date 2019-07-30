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Первую очередь монумента славы ВДВ в Ижевске планируют открыть осенью

15:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
Первую очередь монумента славы ВДВ в Ижевске планируют открыть осенью
15:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
129
0
#общество\n#Ижевск\n#скульптура\n#ВДВ
Фото: vk.com/vdv_18rus
129
0

На площадке за Дворцом пионеров собираются создать парк «Патриот».

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске планируют сдать первую очередь монумента славы ВДВ. По информации ГТРК «Удмуртия», в город приехал скульптор Саид Алюков, который займется созданием скульптуры. А в выходные неизвестные порвали паспорт строящегося объекта и залезли в бытовку с инвентарем. 

Однако действия вандалов не остановили работу. Композиция будет состоять из трех стел с изображением батальных сцен и людей. Ожидается, что за два месяца удастся закончить барельефную и облицовочные части. Первую очередь десантники рассчитывают сдать в сентябре, а в будущем на этом месте за Дворцом пионеров создать парк «Патриот»

Пока же, чтобы не допустить повторения истории с вандалами, территорию будут патрулировать добровольцы.

15:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
129
0
#общество\n#Ижевск\n#скульптура\n#ВДВ

 

 

 


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