Первую очередь монумента славы ВДВ в Ижевске планируют открыть осенью

На площадке за Дворцом пионеров собираются создать парк «Патриот».

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске планируют сдать первую очередь монумента славы ВДВ. По информации ГТРК «Удмуртия», в город приехал скульптор Саид Алюков, который займется созданием скульптуры. А в выходные неизвестные порвали паспорт строящегося объекта и залезли в бытовку с инвентарем.

Однако действия вандалов не остановили работу. Композиция будет состоять из трех стел с изображением батальных сцен и людей. Ожидается, что за два месяца удастся закончить барельефную и облицовочные части. Первую очередь десантники рассчитывают сдать в сентябре, а в будущем на этом месте за Дворцом пионеров создать парк «Патриот».

Пока же, чтобы не допустить повторения истории с вандалами, территорию будут патрулировать добровольцы.