Нападение вандалов на памятник в Ижевске, похолодание в России и спасение китов в Канаде: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро понедельника, Удмуртия! Новую – холодную – рабочую неделю встречаем чашкой горячего кофе и обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Руки чесались:

Вандалы напали на строящийся монумент Славы ВДВ в Ижевске. Об этом сообщается на странице Союза десантников Удмуртии в соцсети Вконтакте.

Памятник возводят рядом с Дворцом детского (юношеского) творчества.

«Был уничтожен паспорт строящегося объекта и материальная база, используемая строителями для возведения монумента», - отмечается в сообщении.

Десантники обратились к горожанам с просьбой помочь найти злоумышленников.

Спасли собаку:

В Удмуртии вытащили из котлована строящегося дома упавшую туда собаку. Хозяин здания, заметивший животное, не знал, как поступить, и обратился к спасателям, сообщается на странице ПСС Удмуртской Республике.

«Спасатели, чтобы подобраться к четвероногому, использовали лестницу и устройство для отлова собак. Пес, понимая, что люди пришли ему на помощь, вел себя смирно», - отметили в пресс-службе.

Спасатели РПСО выехали на спасение собаки, попавшую в котлван. Дворнягу обнаружил хозяин строившегося дома СНТ "Молодежный". Мужчина не знал как самотоятельно помочь животному, поэтому обратился к спасателям. Спасатели чтобы подобраться к четвероногому использовали лестницу и устройство для отлова собак. Пес, понимая, что эти люди пришли ему на помощь, вел себя смирно! Почувствовав долгожданную свободу, дворняга сразу же убежала весело виляя хвостом#спасателиудмуртии#помощьживотным#мыпервымиприходимнапомощь 29 Likes, 0 Comments - PSSUR (@pssudm) on Instagram: "Спасатели РПСО выехали на спасение собаки, попавшую в котлван. Дворнягу обнаружил хозяин..."

Похолодание:

По-осеннему холодная погода продержится в центральной полосе Европейской части России до конца этой недели. Об этом пишет Татар-информ со ссылкой на РГ.

Завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что обрушившиеся на европейскую часть страны холода вызваны распространением арктического воздуха в тыловой части циклона, установившегося над Уралом.

«Немного потеплеет только к следующим выходным», – добавила Паршина.

Запрет продажи алкоголя:

Продажу алкоголя запретили в подтопленных районах Амурской области. Как пишет Взгляд, подобные меры в регионе уже принимали в 2013 году. Тогда они показали свою эффективность – несмотря на тяжелую обстановку, в области сократилось число бытовых преступлений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Мазановском и Селемджинском районах, где из 10 затопленных поселений эвакуировали 1,3 тыс. человек, в том числе 380 детей.

Киты в ловушке:

В Канаде спасли двух из трех запутавшихся в рыболовных сетях в заливе Святого Лаврентия полярных китов. Как пишет Мир24, операция по вызволению животных началась еще 2 недели назад.

В ней принимали участие спасатели и волонтеры при поддержке разведывательных самолетов Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Специалистам удалось подплыть к китам и срезать с хвостов снасти, которые препятствовали погружению в воду. В настоящее время ведется работа по поиску третьего кита.

Обнаружение морского гиганта представляет сложность из-за того, что большую часть времени он находится под водой.

Согласно подсчетам, в Северной Атлантике насчитывается всего 400 морских китов. Наиболее распространенной причиной смерти млекопитающих является попадание в снасти и столкновение с кораблями.