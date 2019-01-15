Аварию на водопроводе по улице Дзержинского в Ижевске устранят в течение суток

Подтопленными оказались также улицы Строителей, Буммашевская.

Ижевск. Удмуртия. Аварию на водопроводе по улице Дзержинского,7 в Ижевске устранят в течение суток. Об этом сообщает пресс-служба города.

Порыв произошел 15 января в 06:45. В настоящее время все близлежащие дома обеспечены водой.

Подтопленными оказались улицы Дзержинского, Строителей и Буммашевская. В течение дня бригады устранят скользкость на дорогах.

Напомним, в воскресенье, 13 января, в доме на улице Удмуртской напротив ТЦ «Флагман» также прорвало водопровод. К 15:30 повреждения устранили.