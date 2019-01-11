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Новый фотопроект «Лицо города» запустили в Ижевске

13:40, 11 января, 2019
Ксения Чернова
13:40, 11 января, 2019
Ксения Чернова
519
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#общество\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#городские проекты
Фото: Pixabay
519
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Желающим стать участником проекта необходимо обратиться к организаторам.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили новый фотопроект «Лицо города». Его героями станут жители столицы Удмуртской Республики.

Как сообщает пресс-служба городских властей, в рамках недели финской культуры в Ижевске будет проходить выставка «Ненастоящие финны». На представленных на ней фотографиях изображены финны и фото местности, пейзажа, откуда они родом. Организаторы мероприятия решили расширить эту идею и провести подобные фотосессии в Ижевске.

«Принять участие могут жители разных районов Ижевска: будет проведена фотосъемка портрета и вида из окна. Возраст и пол не имеет значения», - отмечается в сообщении.

Желающим стать «Лицом города» необходимо обратиться к организаторам в социальной сети ВКонтакте. Открытие выставки пройдет в конце января в Арт-резиденции.

13:40, 11 января, 2019
Ксения Чернова
519
0
#общество\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#городские проекты

 

 

 


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