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В домах Ижевска стали появляться универсальные контейнеры для макулатуры

15:35, 20 августа, 2018
15:35, 20 августа, 2018
962
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#макулатура
962
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Помимо функции сохранения чистоты в подъезде, такие контейнеры являются отличными информационными носителями.

Ижевск. Удмуртия. В подъездах жилых домов Ижевска стали появляться необычные конструкции, а именно функциональные контейнеры для сбора макулатуры. Экологический стартап «Чистый дом» позволит избавить жителей от бумажного мусора, засоряющего почтовые ящики.

Теперь каждый житель города может внести свой вклад в дело сохранения экологии. 1 тонна макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 1000 кВт электроэнергии и 200 л воды.

Помимо функции сохранения чистоты в подъезде, такие контейнеры являются отличными информационными носителями. К контейнеру закреплен информационный стенд, где может быть размещена полезная информация для жителей подъездов.

Курирует этот проект в Ижевске медиагруппа «КОМОС-МЕДИА». Средства, собранные за рекламу на информационных стендах, позволят увеличить количество полезных контейнеров в подъездах жилых домой и сделать город чище.

Подробную информацию по вопросам установки контейнера можно получить по телефону 56-81-66.

Подробную информацию по размещению рекламы можно получить по телефону 720-818 или оставить свою заявку по адресу office@komos-media.ru.

15:35, 20 августа, 2018
962
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#макулатура

 

 

 


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