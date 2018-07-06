Новый этап гидравлических испытаний начался позже запланированного.

Ижевск. Удмуртия. Более 200 домов в Ижевске останутся без горячей воды с пятницы, 6 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, в городе начнется 19 этап гидравлических испытаний.

Ранее сообщалось, что этот этап стартует ранее запланированного срока, однако по техническим причинам начало испытаний отложили.

С 6 по 19 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

улица Автозаводская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44, 44-а, 48, 50, 50-а, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

улица Барышникова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21-а, 23, 25, 27, 27-а, 31, 31-а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57-а, 59, 61, 63, 65, 67, 67-а, 69, 69-а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

улица Петрова, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 21, 21-а, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 29, 32, 33, 33-а, 33-б, 34, 36, 37, 37-а, 39, 39-а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47-а, 51, 51-а;

улица Короткова, 1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

улица Сабурова, 1, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 33-а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45-а, 47, 49-а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

улица Татьяны Барамзиной, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 74-а/1;

улица Труда, 3.