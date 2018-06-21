Землю под недостроенным 50-метровым бассейном в Ижевске передали в собственность республики

Такое решение приняли депутаты городской думы во время очередной сессии, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Ижевск. Удмуртия. Землю под недостроенным 50-метровым бассейном на улице Советской в Ижевске передали из муниципальной собственности в собственность республики. Такое решение приняли депутаты городской думы во время очередной сессии, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Как рассказала в ходе своего доклада и.о. начальника управления земельных ресурсов и землеустройства администрации Ижевска Татьяна Пушина, проект был подготовлен в связи с обращением Удмуртской Республики в администрацию.

«Требуется консолидация земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на нем, в собственность одного лица», - сказала Татьяна Пушина.

Сейчас на участке площадью 14 тыс. кв.м. располагается недостроенное здание, строительство которого было законсервировано из-за недостатка финансирования в 2015 году. Почти 3 года назад ПАО «Газпром» перестал выделять деньги из-за огромных долгов региона перед компанией. Александр Соловьев, руководивший тогда Удмуртией, сообщил, что сумма задолженности составляла более полумиллиарда рублей.

С приходом новой власти в Удмуртию, проблему стали пытаться решить. На данный момент известно, что объект может достроить академия Александра Попова. Объем инвестиций составит более 600 млн рублей. Появится 50 рабочих мест.

«С плавательным бассейном тоже всё понятно. Я не знаю, что нам может помешать в августе-сентябре выйти на площадку, и чтобы в следующем году был собственный бассейн», - сказал во время брифинга 30 мая глава республики Александр Бречалов.

В ходе заседания Горудмы некоторые депутаты не согласились с тем, что решение необходимо принимать именно в июне, сославшись на низкую проработку экономической части вопроса.

«У меня сложилось впечатление, что этот вопрос очень плохо проработан, потому что мы не получили на сегодняшний день ответа ни на один вопрос: ни экономика проекта, ни то, как это будет эксплуатироваться, какие платежи будут поступать в бюджеты. Я считаю, это мое личное мнение, вопрос по передаче объекта является преждевременным. Когда у вас будут уже сложившиеся документы с концессионером о его намерениях и конкретная информация, чтобы городская дума этот вопрос приняла, я считаю, тогда его и нужно выносить», - сказал Марат Зиятдинов.

В свою очередь представитель фракции КПРФ в думе Дмитрий Сурнин отметил, что необходимо предусмотреть обязательное условие, согласно которому на объекте смогут проводить тренировки дети из муниципальных спортшкол.

«Мы сделали запрос в школу олимпийского резерва Удмуртии, и нам дали данные о потребности в аренде воды именно по 50-метровому бассейну. Мы в соглашение включаем возможность бесплатного плавания для наших детей и спортсменов», - сказал руководитель проектов Корпорации развития Удмуртии Роман Вахитов.

Сурнин также отметил, что перенос рассмотрения вопроса негативно скажется на сроках реализации проекта, который курирует глава Удмуртии.

«Таким образом, мы как минимум слегка затормозим процедуру. Третий момент – это не частная инициатива, об этом проекте заявлял сам глава региона и он этот проект курирует, здесь какого-то баловства, я думаю, ожидать неправильно», - сказал Дмитрий Сурнин, уточнив, что в Ижевске «не все измеряется доходами», необходимо уделять внимание и социальной политике.

В ходе заседания также была озвучена информация, что с 50 рабочих мест, согласно проекту, будет поступать 2,5 млн рублей доходов в бюджет по НДФЛ, а также 300 млн рублей за 15 лет в консолидированный бюджет.

«На сегодняшний день к нам обращается правительство с предложением достроить бассейн с какими-то услугами. От этого плюсы получат только наши горожане. Мы сейчас что будем делать с этой землей: торговаться за нее, держаться или что будем делать? Какие-то у вас перспективы или альтернативы есть?», - сказал Альфред Зиннатуллин, выступив за передачу земли в собственность Удмуртии.

«В случае срыва мероприятия по концессии – пусть вернут землю обратно. Какие-то надо движения делать навстречу. Мы сейчас что будем делать с этой землей? Остановим процесс, а дальше что? 800 тыс. рублей получать и размазывать», - сказал Зиннатуллин.

В итоге депутаты практически единогласно поддержали проект решения. Один парламентарий проголосовал против, еще трое воздержались.

Отметим, что в ходе Петербургского экономического международного форума глава Удмуртии заявил, что строительство бассейна планируется завершить за полтора года. Спортивный объект будут посещать до 1,5 тыс. человек в день. Площадь комплекса будет составлять 9 тыс. кв. м.