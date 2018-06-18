Жители домов на улицах Пушкинской и 9-е Января в Ижевске останутся без горячей воды

В городе начались сразу 2 этапа гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 18 июня, начались сразу два этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

До 1 июля без горячей воды придется обходиться жителям домов по следующим адресам:

улица 9-е Января, 161, 163, 165, 167, 167-а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179-а, 181, 181-а, 183, 183-а, 185, 185-а, 187, 189, 191, 191-а, 193, 193-а, 195, 195-а, 197, 197-а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221-а, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245-а, 247, 247-а, 249, 251, 253, 255, 255-а, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269-а, 271, 273;

улица Ворошилова, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 26, 68, 70, 72, 72-а;

Воткинское шоссе, 136-б, 138, 142, 142-а;

улица Дзержинского, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 101, 103.

улица Кирова, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127-а, 129, 131, 140;

улица Коммунаров, 224-а, 226, 226-а, 228, 230, 317, 319, 319-а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363;

улица Пушкинская, 240, 240-а, 242, 244, 245, 246, 247, 247-а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266-а, 268, 270, 272;

улица Удмуртская, 249-а, 249-б, 251, 251-а, 251-б, 253, 253-а;

переулок Широкий, 71-а, 73.