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В столице Удмуртии отметили удмуртский национальный праздник «Гербер»

16:01, 12 июня, 2018
Георгий Поветкин
16:01, 12 июня, 2018
Георгий Поветкин
262
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#досуг\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#праздники\n#Олег Гарин\n#Александр Свинин
Фото: ИА "Сусанин"
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В Березовой роще для гостей работали различные площадки, а на центральной сцене прошел концерт республиканского Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас».

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии 12 июня отметили удмуртский национальный праздник «Гербер». В Березовой роще для гостей работали различные площадки, а на центральной сцене прошел концерт республиканского Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас». 

На территории парка все желающие могли поучаствовать в играх, отведать блюда национальной кухни, а также обзавестись сувенирами, которые были сделаны мастеровыми из разных уголков Удмуртии. Гостей праздника угостили кашей. Отметим, что в 2018 году основной идеей Гербера стало празднование 100-летия удмуртского движения в России. 

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«Эта площадка действительно самая народная. Здесь присутствуют представители всех национальностей. Добрая и сердечная атмосфера говорит о том, что главное в нашем народе - это взаимопонимание. Давайте его сохраним ради нашего будущего, ради наших детей, ради развития нашего города. С праздником, дорогие друзья», - обратился к участникам праздника временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный. 

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В свою очередь председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин отметил символичность того, что национальный праздник традиционно проводится в День города и День России. 

«От имени депутатов Гордумы я поздравляю всех с нашим национальным замечательным праздником «Гербер». Удмуртия всегда славилась своими людьми, потому что мы с вами не только куем оборонный щит нашей страны, но мы еще и кормим великую Россию. От души вас всех поздравляю и хочу сказать вам большое спасибо за вклад в развитие республики и города», - обратился к гостям председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин. 

В этот день Гербер также посетили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, а также депутаты Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин и Валерий Бузилов. По приглашению народных избранников в республике также побывали парламентарии, представляющие в Думе республики Бурятию и Коми. 

«Я вас всех поздравляю с этими праздниками: с Гербером, с Днем города и самое главное с Днем России. Я думаю, что сегодня и отцы города, и губернатор скажут, что главное – это люди. Приглашаю вас всех к нам в Бурятию, мы очень гостеприимные. С праздником вас», – сказал депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов. 

 

16:01, 12 июня, 2018
Георгий Поветкин
262
0
#досуг\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#праздники\n#Олег Гарин\n#Александр Свинин

 

 

 


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