В столице Удмуртии отметили удмуртский национальный праздник «Гербер»

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии 12 июня отметили удмуртский национальный праздник «Гербер». В Березовой роще для гостей работали различные площадки, а на центральной сцене прошел концерт республиканского Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас».

На территории парка все желающие могли поучаствовать в играх, отведать блюда национальной кухни, а также обзавестись сувенирами, которые были сделаны мастеровыми из разных уголков Удмуртии. Гостей праздника угостили кашей. Отметим, что в 2018 году основной идеей Гербера стало празднование 100-летия удмуртского движения в России.





«Эта площадка действительно самая народная. Здесь присутствуют представители всех национальностей. Добрая и сердечная атмосфера говорит о том, что главное в нашем народе - это взаимопонимание. Давайте его сохраним ради нашего будущего, ради наших детей, ради развития нашего города. С праздником, дорогие друзья», - обратился к участникам праздника временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный.

В свою очередь председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин отметил символичность того, что национальный праздник традиционно проводится в День города и День России.

«От имени депутатов Гордумы я поздравляю всех с нашим национальным замечательным праздником «Гербер». Удмуртия всегда славилась своими людьми, потому что мы с вами не только куем оборонный щит нашей страны, но мы еще и кормим великую Россию. От души вас всех поздравляю и хочу сказать вам большое спасибо за вклад в развитие республики и города», - обратился к гостям председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

В этот день Гербер также посетили первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, а также депутаты Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин и Валерий Бузилов. По приглашению народных избранников в республике также побывали парламентарии, представляющие в Думе республики Бурятию и Коми.