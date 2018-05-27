Движение транспорта ограничат на центральных улицах Ижевска 28 мая

С 11:30 до 13:00 пройдет торжественное шествие, посвященное Дню пограничника.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, 28 мая с 11:30 до 13:00 пройдет торжественное шествие, посвященное Дню пограничника.

Запрет будет действовать на следующих улицах:

- улица Коммунаров на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Пушкинская на участке от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;

- улица Бородина на участке от улицы Пушкинская до улицы Милиционная;

- улица Милиционная на участке от улицы Бородина до улицы Кирова.