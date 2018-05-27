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Движение транспорта ограничат на центральных улицах Ижевска 28 мая

12:18, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
12:18, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
1445
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#правила дорожного движения
Фото: arzik2
1445
0

С 11:30 до 13:00 пройдет торжественное шествие, посвященное Дню пограничника.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, 28 мая с 11:30 до 13:00 пройдет торжественное шествие, посвященное Дню пограничника.

Запрет будет действовать на следующих улицах:

- улица Коммунаров на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- улица Пушкинская на участке от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;

- улица Бородина на участке от улицы Пушкинская до улицы Милиционная;

- улица Милиционная на участке от улицы Бородина до улицы Кирова.

12:18, 27 мая, 2018
Диана Ворончихина
1445
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#правила дорожного движения

 

 

 


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