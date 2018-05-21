Жильцы домов на Воткинском шоссе и улице Красногеройской остались без горячей воды в Ижевске

В городе проходят гидравлические испытания.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 21 мая, стартовали сразу 2 этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.
До 3 июня горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
Воткинское шоссе, 105, 160, 166, 166-а, 166-б;
проезд Деповский, 6, 8, 11;
улица Базисная, 13, 13-а, 17, 31-а;
улица Зенитная, 5-а, 9, 9-а, 11;
улица Кооперативная, 1, 1-а, 3, 5, 9;
улица Красногеройская, 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111-а;
улица Ленина, 77, 77-а, 79, 81;
улица Лихвинцева, 76;
улица Парковая, 1, 3, 4-б, 7;
улица Советская, 49;
переулок Спартаковский, 2;
улица Тельмана, 12, 14, 16;
улица Удмуртская, 252-а, 264-б, 268, 272, 366;
улица Фронтовая, 2, 4.