play
pause
  • $ 61.94 ↑
  • € 73.18 ↑

Жильцы домов на Воткинском шоссе и улице Красногеройской остались без горячей воды в Ижевске

09:30, 21 мая, 2018
09:30, 21 мая, 2018
439
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
Фото: Pixabay
439
0

В городе проходят гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 21 мая, стартовали сразу 2 этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

До 3 июня горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

Воткинское шоссе, 105, 160, 166, 166-а, 166-б;

проезд Деповский, 6, 8, 11;

улица Базисная, 13, 13-а, 17, 31-а;

улица Зенитная, 5-а, 9, 9-а, 11;

улица Кооперативная, 1, 1-а, 3, 5, 9;

улица Красногеройская, 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111-а;

улица Ленина, 77, 77-а, 79, 81;

улица Лихвинцева, 76;

улица Парковая, 1, 3, 4-б, 7;

улица Советская, 49;

переулок Спартаковский, 2;

улица Тельмана, 12, 14, 16;

улица Удмуртская, 252-а, 264-б, 268, 272, 366;

улица Фронтовая, 2, 4.

09:30, 21 мая, 2018
439
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
16413

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12050
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8432
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

6877
11:17, 18 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

6687
15:55, 14 мая, 2018

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
3389

Стал известен новый состав российского правительства

2057
15:54, 18 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

2011
15:07, 20 мая, 2018

Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

1986
16:31, 14 мая, 2018

Следственный комитет допросит немецкого журналиста Зеппельта по делу Родченкова

1962
19:39, 15 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3255

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2187
12:50, 17 мая, 2018

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2184
16:08, 19 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

1971
11:48, 18 мая, 2018

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

1899
19:38, 14 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 мая, 2018

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

17 мая, 2018

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

17 мая, 2018