Жильцы домов на Воткинском шоссе и улице Красногеройской остались без горячей воды в Ижевске

В городе проходят гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 21 мая, стартовали сразу 2 этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

До 3 июня горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

Воткинское шоссе, 105, 160, 166, 166-а, 166-б;

проезд Деповский, 6, 8, 11;

улица Базисная, 13, 13-а, 17, 31-а;

улица Зенитная, 5-а, 9, 9-а, 11;

улица Кооперативная, 1, 1-а, 3, 5, 9;

улица Красногеройская, 46, 60, 85, 87, 89, 103, 105, 107, 109, 111-а;

улица Ленина, 77, 77-а, 79, 81;

улица Лихвинцева, 76;

улица Парковая, 1, 3, 4-б, 7;

улица Советская, 49;

переулок Спартаковский, 2;

улица Тельмана, 12, 14, 16;

улица Удмуртская, 252-а, 264-б, 268, 272, 366;

улица Фронтовая, 2, 4.