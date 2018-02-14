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      Власти Ижевска рассмотрят все возможные территории для строительства храма в Индустриальном районе

      13:47, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      13:47, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      986
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Космонавтов\n#парки\n#Юрий Тюрин
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      986
      0

      На данный момент никаких решений о возведении здания около Парка Космонавтов не принято.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска рассмотрят все возможные территории для строительства храма в Индустриальном районе. По словам главы города Юрия Тюрина, на данный момент никаких решений о возведении здания около Парка Космонавтов не принято.

      «В данный момент мы рассматриваем площадки для размещения храма. В том числе, одна из площадок – рядом с Парком Космонавтов, за бывшим зданием налоговой полиции. Никаких решений по этой площадке пока не принято. Поэтому, если у людей есть предложения по каким-то другим площадкам, то, пожалуйста, присылайте. Мы рассмотрим все и обсудим с горожанами. Очевидно, что потребность в строительстве храма в Индустриальном районе есть, если обращаются прихожане», - рассказал Юрий Тюрин.

      По словам градоначальника, в случае, если храм будут строить рядом с парком, то его территория никак не пострадает.

      «Парк как есть в границах – так и останется. Это незыблемо», - уточнил Юрий Тюрин.

      В понедельник, 12 февраля, на пресс-конференции ситуацию прокомментировал первый заместитель главы города Сергей Задорожный.

      «Пусть общественность не волнуется. Вырубать деревья не будут ни в коем случае», - коротко ответил журналистам Задорожный.

      Ранее в соцсетях появилась информация о том, что большую часть территории Парка Космонавтов «готовят к застройке втайне от общественности».

      «Уже несколько месяцев нас настраивают, что строительство церкви - это свершившийся факт, что весной начнется вырубка деревьев. На собраниях говорят, радуйтесь, что церковь, а не высотная «свечка» под окнами. Говорят, что осталось только пройти публичные слушания, ведь по правилам ПЗЗ это условный вид использования в зеленых зонах города», - пишут в Фейсбуке.

      Отметим, что сейчас в парке устроен дендрарий и высажены аллеи редких деревьев. Жители категорически против любого строительства на территории парка. По информации, которую публикуют в соцсетях, церковь должна будет стоять рядом с детским садом №102. Проект подготовлен «Удмуртгражданпроектом». Рядом с церковью – парковка на якобы 40 машиномест, по другим данным – на 200.

      13:47, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      986
      0
      #благоустройство\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Космонавтов\n#парки\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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