В Ижевске дополнительно выявили около 3,5 тыс кв м неприватизированного муниципального имущества

Помещения внесут в прогнозный план приватизации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за счет инвентаризации дополнительно выявили около 3,5 тыс. кв м неприватизированного муниципального имущества. Как рассказал журналистам первый замглавы администрации города Сергей Задорожный, помещения внесли в прогнозный план приватизации.

«Мы занимаемся повышением эффективности закупок и повышением эффективности использования средств, муниципального имущества. В прошлом году начали инвентаризацию. Проинвентаризировали 370 зданий и помещений. Были образованы специальные рабочие группы. 8 групп работало. Мы выявили очень серьезные резервы. Порядка 3,5 тыс. метров квадратных отправятся в прогнозный план приватизации. Это помещения, которые в основном располагаются в жилых домах», - рассказал Задорожный.

По его словам, администрация приступила ко второму этапу работы.

«Сейчас началась работа по второму этапу. Предстоит серьезная работа», - уточнил первый замглавы администрации Ижевска.