Фасады для чайников: путеводитель по дизайн-коду Ижевска
Что это за нормативный документ, нужно ли его соблюдать владельцам заведений и как он изменит облик города к середине 2019 года
В четверг, 18 января, городские и республиканские власти презентовали дизайн-код Ижевска. Это нормативный документ, в разработке которого принимали участие около 200 человек. «Сусанин» рассказывает о том, что это за документ, нужно ли соблюдать его требования владельцам заведений и как он должен изменить облик столицы Удмуртии к середине 2019 года.
Что же такое дизайн-код?
Дизайн-код — это комплекс документов, устанавливающий принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении информационных конструкций на фасадах в городе. Обращаем внимание, что речь идет именно об информационных, а не рекламных конструкциях. Это важно, так как реклама регулируется другими нормативно- правовыми актами.
Почему региональная власть уделяет этому большое внимание? Мы все живем в Ижевске и видим «замечательные» картинки, которые, наверное, кроме как визуальным мусором назвать нельзя. Все цивилизованные страны и города Европы, России идут по пути того, чтобы унифицировать форму и вид внешний, особенно исторической части города. […] Мы хотим сегодня этот процесс завершить и представить Ижевск таким, каким его создали архитекторы и строители. Мы хотим предложить помощь сообществу, чтобы унифицировать изображения вывесок и информационных материалов. Это даст и жителям, и гостям Ижевска возможность любоваться тем видом, в котором город был изначально.
Вывески, которые размещаются на фасадах, должны прежде всего влиять на восприятие с точки зрения пешеходов. Когда мы едем на авто, мы не замечаем фасадов и их деталей. Пешеходам должно быть комфортно находиться в городской среде и считывать информацию, которая находится на вывесках.
Если реклама не попадает под действие этих документов, о чем тогда идет речь?
С одной стороны, все гораздо проще. Объектами регулирования будут вывески, таблички, витрины и кронштейны.
Вывески - информационные конструкции, расположенные параллельно фасаду. Содержат название, дескриптор, логотип.
Таблички - информационные конструкции с подробной информацией об организациях, расположенных в здании.
Витрины - остекленная часть экстерьера здания для информации и экспозиции товаров и услуг.
Кронштейны - информационные конструкции, располагающиеся перпендикулярно к фасаду здания. Содержат название, дескриптор, логотип.
Вывески - информационные конструкции, расположенные параллельно фасаду. Содержат название, дескриптор, логотип.
Таблички - информационные конструкции с подробной информацией об организациях, расположенных в здании.
Витрины - остекленная часть экстерьера здания для информации и экспозиции товаров и услуг.
Кронштейны - информационные конструкции, располагающиеся перпендикулярно к фасаду здания. Содержат название, дескриптор, логотип.
Отметим, что согласно проекту постановления (обращаем внимание, что именно проекту, в который еще можно вносить изменения) «Об утверждении порядка размещения и эксплуатации информационных конструкций в городе Ижевске» вывески, таблички, витрины и кронштейны также будут разделены на несколько видов. В этом же документе речь идет о видах шрифтов, размещении надписей на вывесках и других общих требованиях к информационным конструкциям. Далее для удобства мы будем называть документ просто Порядок размещения.
Могу ли я ознакомиться с этим документом?
Да. Вы можете сделать это всего в несколько кликов. Документ размещен на сайте design-code.izh.ru. Там же вы можете оставить свои пожелания, либо задать вопрос, который вас интересует.
Обязан ли я соблюдать требования документа?
Сейчас нет. Но в скором времени депутаты Гордумы Ижевска примут изменения в правила благоустройства, согласно которым размещение информационных конструкций в Ижевске будет осуществляться в соответствии с Порядком размещения. Тот самый порядок, о котором мы говорили чуть ранее.
Действующие правила благоустройства не предусматривают согласования вывесок, и предприниматели размещают вывески так, как считают нужным. После принятия документов предприниматель самостоятельно вывеску вывесить не сможет.
На схеме последовательность принятия документов выглядит проще.
А что это за зоны регламентации (или зоны внедрения) и Регламент предоставления муниципальной услуги?
Дело в том, что дизайн-код начнут внедрять постепенно. На первом этапе нормы будут применены к зданиям, строениям и сооружениям культурно-исторической зоны города. Это те здания, которые на картинке залиты фиолетовым цветом. На втором этапе нормы будут применены к зоне центральной части Ижевска. Как вы уже могли догадаться, она залита голубым цветом. На третьем этапе нормы будут применены ко всем остальным территориям, которые проектировщики называют периферийной частью.
В принципе, это все, что нужно знать о зонах, но мы, пожалуй, расскажем еще о том, что в самом-самом начале дизайн-код применят к так называемому пилотному отрезку улицы Пушкинской - от Центральной площади до улицы Советской. Да, эта часть города преобразится самой первой.
Мы посчитали, что на первом этапе порядка 1,5 тыс. предпринимателей коснутся изменения. Мы проработали вопрос максимально, чтобы это не несло больших финансовых затрат для действующих бизнесменов.
Далее переходим к Регламенту предоставления муниципальной услуги. Фактически речь идет о согласовании тех самых вывесок, табличек, витрин, кронштейнов. Они ведь должны соответствовать принятым нормам. Эта услуга будет предоставляться абсолютно бесплатно.
Кроме этого, мы поставим задачу архитектуре провести ряд обучающих семинаров, чтобы все предприниматели могли прийти и получить нужные консультации. В таком режиме будем работать.
А что по срокам? Когда правила и требования вступят в силу?
Здесь все зависит от того, где размещен объект.
До 30 июля 2018 года – это культурно-историческая зона.
До 30 сентября 2018 года – это зона центральной части Ижевска.
До 30 июня 2019 года года – это периферийная часть Ижевска.
Для наглядности вот вам еще одна схема. То есть к середине 2019 года абсолютно все вывески должны будут приведены к единому исполнению.
До 30 июля 2018 года – это культурно-историческая зона.
До 30 сентября 2018 года – это зона центральной части Ижевска.
До 30 июня 2019 года года – это периферийная часть Ижевска.
Для наглядности вот вам еще одна схема. То есть к середине 2019 года абсолютно все вывески должны будут приведены к единому исполнению.
Я прочитал все, что было написано выше. Но все как-то неубедительно. Меня могут принудительно заставить заменить свой баннер?
К сожалению или к счастью – да. Над этим тоже проведут работу.
Размеры штрафа – это полномочия субъекта. После принятия изменений в правила благоустройства мы выйдем с инициативой в Госсовет Удмуртии, чтобы они определили, какие (наказания) могут быть за нарушения. Времени у нас предостаточно. Но штраф не самоцель. Мы не рассчитываем на этом зарабатывать.
Вице-премьер Удмуртии Александр Свинин также подчеркнул, что изначально отношение к предпринимателям будет лояльным. Никто не собирается в первый же день после определенной даты (скажем, 30 июля) организовывать проверки и заваливать санкциями бизнес.
Мы не будем штрафовать предпринимателей, мы начнем с предупреждений, чтобы они имели возможность исправить ситуацию.
И еще несколько вопросов, на которые стоит дать ответы
Улицы города перестанут быть красочными и реклама перестанет привлекать внимание?
Нет. Речь идет не только о цветах. Точнее, вообще не о них. Инициаторы всей задумки хотят придать красоту внешнему облику Ижевска и упорядочить те вывески, которые сейчас хаотично расположены на фасадах домов.
Нет. Речь идет не только о цветах. Точнее, вообще не о них. Инициаторы всей задумки хотят придать красоту внешнему облику Ижевска и упорядочить те вывески, которые сейчас хаотично расположены на фасадах домов.
Вопрос не в цветах. Вопрос в размере, шрифтах и том как это выглядит. Мы не сможем весь город сделать черным, белым или синим. Цветовые решения предприниматели могут оставлять на свое усмотрение. Но они не смогут закрывать балкон, размеры будут регламентированы. Нельзя будет закрыть 30 процентов здания одной вывеской.
А с горожанами и бизнесом посоветуются?
Да. Депутатам предстоит большая работа в комиссиях. Также будут проведены общественные слушания, где каждый желающий сможет внести свои предложения. Первые слушания ориентировочно состоятся 8 февраля.
Также вопрос будет вынесен на заседание ближайшего совета по развитию предпринимательства при главе Удмуртии Александре Бречалове. Соответственно, все предприниматели сообщества могут подготовить свои предложения. Также не стоит забывать про сайт design-code.izh.ru, где есть раздел «обратная связь». Пишите. Вас обязательно услышат.
А кто за это все будет платить?
Платить будут сами предприниматели. Но! Ижевский Полиграфкомбинат будет предоставлять возможность сделать вывеску по низким ценам. Это нужно для того, чтобы сдерживать рынок в целом и не превратить его в «дикий». При этом комбинат ни в коем случае не будет монополистом. Предприниматель может обратиться в любую другую компанию.
Да. Депутатам предстоит большая работа в комиссиях. Также будут проведены общественные слушания, где каждый желающий сможет внести свои предложения. Первые слушания ориентировочно состоятся 8 февраля.
Также вопрос будет вынесен на заседание ближайшего совета по развитию предпринимательства при главе Удмуртии Александре Бречалове. Соответственно, все предприниматели сообщества могут подготовить свои предложения. Также не стоит забывать про сайт design-code.izh.ru, где есть раздел «обратная связь». Пишите. Вас обязательно услышат.
А кто за это все будет платить?
Платить будут сами предприниматели. Но! Ижевский Полиграфкомбинат будет предоставлять возможность сделать вывеску по низким ценам. Это нужно для того, чтобы сдерживать рынок в целом и не превратить его в «дикий». При этом комбинат ни в коем случае не будет монополистом. Предприниматель может обратиться в любую другую компанию.
В полиграфическом комбинате разработают стандартную линейку дешевых вывесок, чтобы снизить стоимость изготовления новых информационных материалов.