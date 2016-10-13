Фасады для чайников: путеводитель по дизайн-коду Ижевска

А с горожанами и бизнесом посоветуются?



Да. Депутатам предстоит большая работа в комиссиях. Также будут проведены общественные слушания, где каждый желающий сможет внести свои предложения. Первые слушания ориентировочно состоятся 8 февраля.



Также вопрос будет вынесен на заседание ближайшего совета по развитию предпринимательства при главе Удмуртии Александре Бречалове. Соответственно, все предприниматели сообщества могут подготовить свои предложения. Также не стоит забывать про сайт design-code.izh.ru, где есть раздел «обратная связь». Пишите. Вас обязательно услышат.



А кто за это все будет платить?



Платить будут сами предприниматели. Но! Ижевский Полиграфкомбинат будет предоставлять возможность сделать вывеску по низким ценам. Это нужно для того, чтобы сдерживать рынок в целом и не превратить его в «дикий». При этом комбинат ни в коем случае не будет монополистом. Предприниматель может обратиться в любую другую компанию.

