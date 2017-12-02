Информационное агентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию брифинга главы Удмуртии, на котором он ответит на вопросы журналистов.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска проходит встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с жителями города. На мероприятии обсуждают ситуацию по рухнувшему жилому дому в Ижевске.

LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом Брифинг Александра Бречалова после встречи с жителями обрушившегося из-за взрыва дома в Ижевске

Напомним, 9 ноября в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске произошёл взрыв бытового газа. В результате трагедии погибли 7 человек.

Подозреваемый во взрыве мужчина сейчас находится под арестом, который продлили до марта 2018 года.