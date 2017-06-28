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      В Ижевске из-за дождей не могут отремонтировать светофоры на улице 10 лет Октября

      16:50, 28 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      16:50, 28 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      113
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#дорога\n#светофор
      Фото: @arzik2
      113
      0

      Работу световых блоков восстановят после того, как установится сухая погода и поступит необходимое оборудование.

      Ижевск. Удмуртия. Пешеходные светофоры на улице 10 лет Октября в Ижевске отремонтируют после того, как в городе установится сухая погода. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в службе благоустройства и дорожного хозяйства столицы Удмуртии, предположительно именно дожди стали причиной поломки.

      Напомним, что ижевчане в социальных сетях пожаловались на то, что напротив ТЦ «Эльгрин» уже две недели не работает одна из секций светофора для пешеходов. Кроме того, стало известно, что такая же проблема на перекресте улиц 10 лет Октября и Удмуртская.

      «Сформирована заявка на поставку световых блоков для последующей установки, а также в соответствии с действующими нормативными документами для производства работ для ремонта светофорных объектов необходимы благоприятные условия, в том числе полное отсутствие осадков», - говорится в сообщении службы благоустройства Ижевска. 

      16:50, 28 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      113
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#безопасность движения\n#дорога\n#светофор

       

       

       

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