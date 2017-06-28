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      Гроза с сильным ветром придут в Удмуртию в ближайший час

      14:59, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      14:59, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      548
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#прогноз погоды
      Фото: pixabay.com
      548
      0

      Жителям республики советуют воздержаться от прогулок.

      Ижевск. Удмуртия. Гроза с сильным ветром ожидается в Удмуртии в ближайший час. Такая погода сохранится в регионе до 19:00 28 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в регионе.

      Скорость ветра может достичь 15-17 м/с.

      «Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», - говорится в сообщении ведомства.

      В непогоду жителям Удмуртии советуют:

      - воздержаться от поездок и прогулок;

      - в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;

      - подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и прочее);

      - по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

      - автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

      Напомним, накануне, во вторник, 27 июня, сильный ливень затопил дороги в Ижевске. Из-за этого на некоторых участках проезд был затруднен.

      14:59, 28 июня, 2017
      Яна Шамаева
      548
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#прогноз погоды

       

       

       

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