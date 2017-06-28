Гроза с сильным ветром придут в Удмуртию в ближайший час

Жителям республики советуют воздержаться от прогулок.

Ижевск. Удмуртия. Гроза с сильным ветром ожидается в Удмуртии в ближайший час. Такая погода сохранится в регионе до 19:00 28 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в регионе.

Скорость ветра может достичь 15-17 м/с.

«Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», - говорится в сообщении ведомства.

В непогоду жителям Удмуртии советуют:

- воздержаться от поездок и прогулок;

- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки;

- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и прочее);

- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

- автовладельцам правильно выбирать места для парковки транспортных средств, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

Напомним, накануне, во вторник, 27 июня, сильный ливень затопил дороги в Ижевске. Из-за этого на некоторых участках проезд был затруднен.