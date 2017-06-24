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      В Ижевске появится улица имени основателя нефтяной промышленности Удмуртии Валентина Кудинова

      15:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      15:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      185
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      185
      0

      В честь него назовут часть улицы Молодежной.

      Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Молодежной в Ижевске получит имя Валентина Кудинова. Распоряжение о переименовании участка в честь основателя нефтяной промышленности Удмуртии подписал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

      В документе также уточняется, что адреса, существующих на этом участке объектов, не изменятся.

      Также ранее глава Ижевска сообщил, что скверу по улице Ленина напротив детской поликлиники №1 присвоят имя Кудинова.

      Напомним, что профессор, академик, почётный гражданин Удмуртской Республики, основатель нефтяной промышленности региона Валентин Кудинов скончался 19 мая 2017 года

      15:00, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      185
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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