В Ижевске появится улица имени основателя нефтяной промышленности Удмуртии Валентина Кудинова

В честь него назовут часть улицы Молодежной.

Ижевск. Удмуртия. Часть улицы Молодежной в Ижевске получит имя Валентина Кудинова. Распоряжение о переименовании участка в честь основателя нефтяной промышленности Удмуртии подписал первый заместитель главы администрации города Ильдар Бикбулатов.

В документе также уточняется, что адреса, существующих на этом участке объектов, не изменятся.

Также ранее глава Ижевска сообщил, что скверу по улице Ленина напротив детской поликлиники №1 присвоят имя Кудинова.

Напомним, что профессор, академик, почётный гражданин Удмуртской Республики, основатель нефтяной промышленности региона Валентин Кудинов скончался 19 мая 2017 года.