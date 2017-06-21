Более 70 древних могил нашли в Сарапуле

На захоронения строители наткнулись во время реконструкции центрального городского сквера.

Сарапул. Удмуртия. 73 древние могилы нашли в Сарапуле во время реконструкции центрального городского сквера. Как сообщает «Моя Удмуртия», захоронения были сделаны в 17-18 веках.

Стоит отметить, что раскопки ведутся напротив здания администрации город и суда.

«Мы раскапываем одно из первых кладбищ города Сарапула, тогда — Сарапульской слободы. По находкам крестов и монет — это кладбище 17-18 веков, в то время здесь стояли 3 деревянные церкви, погост. Затем в середине 18 века строится собор, торговые ряды», - цитирует телеканал слова кандидата исторических наук Светланы Перевозчиковой.

Специалисты предполагают, что могил на месте городского сквера больше, чем удалось найти. Для помощи в раскопках уже привлекли волонтеров.

Напомним, работы по реконструкции сквера ведутся в рамках программы «Камский берег».