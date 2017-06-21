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      Более 70 древних могил нашли в Сарапуле

      17:44, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      17:44, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
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      #благоустройство\n#Сарапул\n#история\n#археология
      Фото: Pixabay
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      На захоронения строители наткнулись во время реконструкции центрального городского сквера.

      Сарапул. Удмуртия. 73 древние могилы нашли в Сарапуле во время реконструкции центрального городского сквера. Как сообщает «Моя Удмуртия», захоронения были сделаны в 17-18 веках.

      Стоит отметить, что раскопки ведутся напротив здания администрации город и суда.

      «Мы раскапываем одно из первых кладбищ города Сарапула, тогда — Сарапульской слободы. По находкам крестов и монет — это кладбище 17-18 веков, в то время здесь стояли 3 деревянные церкви, погост. Затем в середине 18 века строится собор, торговые ряды», - цитирует телеканал слова кандидата исторических наук Светланы Перевозчиковой.

      Специалисты предполагают, что могил на месте городского сквера больше, чем удалось найти. Для помощи в раскопках уже привлекли волонтеров.

      Напомним, работы по реконструкции сквера ведутся в рамках программы «Камский берег».

      17:44, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      430
      0
      #благоустройство\n#Сарапул\n#история\n#археология

       

       

       

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