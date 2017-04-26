Второй этап температурных испытаний сетей Ижевска затронет центральную часть города

Эту работу коммунальщики начнут в пятницу, 28 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Второй этап температурных испытаний теплосетей Ижевска начнется в пятницу, 28 апреля. По словам заместителя главы администрации города по ЖКХ Сергея Задорожного, они коснуться центральной части столицы Удмуртии.

Директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Федоров рассказал журналистам в среду, 26апреля, что в зоне испытаний окажутся порядка 1,5 тыс. объектов, среди которых как жилые дома, так и социальные объекты. В детских садах, школах, и других муниципальных учреждениях на время этой работы отключат тепло и горячую воду. Отключения затронут и жилые дома, к которым подведены слишком ветхие сети.

Список многоквартирных домов, в которых на время испытаний может повыситься температура, опубликуют на сайтах Ижевска и «Удмуртских коммунальных систем». Кроме того, управляющие компании и ТСЖ должны оповестить жителей о дате и времени проведения работ. Оповещения будут двух типов: о температурных испытаниях, либо об отключении горячей воды и тепла.

Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) Ярослав Балобанов напомнил ижевчанам, что во время испытаний могут произойти порывы на магистральных трубопроводах, как это было во время первого этапа на улице Орджоникидзе и в городке Металлургов, и попросил горожан соблюдать меры безопасности.

«Несмотря на то, что зона огорожена, несмотря на то, что «КАМАЗ» колесом провалился, и все это видят, все равно, особенно женщины у нас решительный народ, они, поднимая все эти наши ленты, оградительные, предупредительные, сигнальные, все равно идут туда, где теоретически может еще раз обвалиться грунт», - сказал Балобанов.

Он также сказал, что никакой угрозы для батарей в квартирах испытания не несут. Однако во время них могут произойти подтеки радиаторов отопления. В этом случае жителям нужно обратиться в диспетчерскую УКС, свою управляющую компанию либо по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Ижевска.

По словам Балобанова, такие испытания проводят во время отопительного сезона, потому что во время работ может произойти выход теплоносителя нагретого до 100 градусов. Попадая в атмосферу, он испаряется, и поэтому по технологии такие работы нужно проводить в прохладное время года, чтобы вода и пар быстрее охлаждались.

«Представьте, что было бы, если бы мы проводили эти испытания летом. 20-градусная жара и наш теплоноситель нагретый до 100 градусов», - сказал Балобанов.

Во время первого этапа испытания теплосетей в Ижевске без тепла остались более 150 домов и соцобъектов.