В Ижевске ошибки в единых платежных документах исправят к июню

Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует горожанам не торопиться с жалобами, а подождать пока механизм новой системы будет отлажен.

Ижевск. Удмуртия. Ошибки в единых платежных документах, которые сегодня сильно беспокоят жителей Ижевска, будут исправлены к июню. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал директор удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

Он рекомендует гражданам не спешить устраивать «разборки» из-за неправильных платежек, а подождать устранения недочетов и полного внедрения новой системы единых платежных документов.

«Мы исправим остаток системных ошибок в апреле месяце и останутся вопросы, которые мы будем в текущем режиме дорабатывать», - сказал Денис Детинкин.

Также он добавил, что будет сделано доначисление стояков по холодной воде. Так как по ряду домов была получена информация только по одному, а по факту их два.

«В части квитанций, мы не везде поправили проблему двух стояков по холодной воде. Сейчас мы от «Ижводоканала» получили последний файл – это 1 200 приборов учета. Мы их заведем в апреле. Соответственно этот вопрос в апреле снимется у нас», - сказал Детинкин.

Всего неправильных платежек в Ижевске порядка 10%.

При этом люди не понимаю, почему им приходят такие большие суммы за коммунальные услуги

«Ежемесячно нам передаются показания счетчиков […]. Эти показания приходят ежемесячно в течение всего года. Мы их складываем. К примеру, получилась условная сумма – 100 за год, а весь год мы зачисляли по старому году и начислили мы 90 единиц […] Вот разниц в эти 10 единиц и пришлось нам доначиcлить людям. Эта сумма равномерно распределилась в соответствие площадям», - пояснил руководитель «ЭнергосбыТ» о том, откуда взялись большие суммы в платежках перерасчета.

Напомним, что начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов ранее говорил, «ЭнергосбыТ», УКС, «Ижводоканал» и управляющие компании ЖРП №8 и «Ижкомцентр» могут наказать за завышенные платежки в Ижевске.