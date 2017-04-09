Рекультивацию могут начать уже в августе этого года.

Воткинск. В Воткинском районе закроют полигон твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба администрации Воткинского района, рекультивацию могут начать уже в августе этого года.

Решение о закрытии полигона, который располагается на 2-м километре Чайковского, озвучили на совещании с участием зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова.

Как прокомментировал это решение глава Воткинского района Андрей Русинов, единственный лицензированный полигон, где утилизируются коммунальные отходы с территорий Воткинска, Воткинского и Шарканского районов, уже выработал свой ресурс.

По решению правительства региона, перспективным направлением вывоза отходов для Воткинска и района станет специализированная площадка в Завьяловском районе, неподалеку от поселка Италмас.