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      В Воткинском районе закроют полигон твердых бытовых отходов

      16:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #Правительство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки
      Фото: pixabay.com/Ben_Kerckx
      155
      0

      Рекультивацию могут начать уже в августе этого года.

      Воткинск. В Воткинском районе закроют полигон твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба администрации Воткинского района, рекультивацию могут начать уже в августе этого года.

      Решение о закрытии полигона, который располагается на 2-м километре Чайковского, озвучили на совещании с участием зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова.

      Как прокомментировал это решение глава Воткинского района Андрей Русинов, единственный лицензированный полигон, где утилизируются коммунальные отходы с территорий Воткинска, Воткинского и Шарканского районов, уже выработал свой ресурс.

      По решению правительства региона, перспективным направлением вывоза отходов для Воткинска и района станет специализированная площадка в Завьяловском районе, неподалеку от поселка Италмас.

      16:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      155
      0
      #Правительство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки
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