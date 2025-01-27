В школе №12 Воткинска открыли IT-лабораторию и отремонтировали спортивные залы

Воткинск. Удмуртия. При поддержке «Удмуртнефти» в средней школе № 12 им. В. И. Кудинова в Воткинске создали проектную лабораторию программирования, а также отремонтировали два спортивных зала.

Проект направлен на поддержку сферы образования в регионе, что соответствует задачам и национальным целям развития, которые определил Президент России в Послании Федеральному Собранию. «Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает развитие образовательных учреждений и инициативы в сфере воспитания подрастающего поколения.

Учебное пространство – IT-лаборатория* – оснащено интерактивной панелью, 3D-принтером, лазерным 3D-сканером, другой современной техникой и программным обеспечением для работы в области информационных технологий. Созданная IT-лаборатория станет площадкой для проведения уроков программирования и компьютерного моделирования, а также научных конференций с защитой исследовательских и проектных работ.

Кроме того, в двух спортивных залах школы проведена внутренняя отделка: обновлены инженерные коммуникации, отремонтированы раздевалки, тренерские и душевые, установлены баскетбольные щиты.

Фото: пресс-служба «Удмуртнефти»

Средняя школа им. В. И. Кудинова – одно из крупнейших общеобразовательных заведений Воткинска, в котором обучаются более тысячи детей. «Роснефть» и её дочерние общества уделяют особое внимание созданию и развитию системы довузовской подготовки и профессиональной ориентации школьников. С этой целью в 2007 году в школе был открыт первый в Удмуртии «Роснефть-класс» с углублённым изучением физики, химии и математики. Сегодня в республике функционирует семь «Роснефть-классов» в Игре, Сарапуле, Воткинске и Ижевске. Они являются первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз/колледж-предприятие».

*IT (Information Technology) с англ. — информационные технологии.

Социальная реклама.