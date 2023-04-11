В УдГУ объяснили причину «снижения» стипендии почти на 1000 рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете объяснили мартовское снижение стипендии. Ответ на запрос «Сусанина» в адрес редакции направила проректор по молодёжной политике и социальному развитию вуза Алла Колзина.

История началась с того, что в редакцию обратился студент-политолог III курса Станислав Жарков, сообщив, что стипендия у студентов уменьшилась примерно на тысячу рублей в сравнении с предыдущими месяцами. В УдГУ ответили, что такая ситуация, действительно, имеет место, но причина её вполне законна.

«Снижение размера стипендий с 1 марта 2023 года было связано с увеличением контингента обучающихся сдавших экзаменационную сессию на «отлично», «хорошо» и «отлично», которым по результатам промежуточной аттестации назначена государственная академическая стипендия, по сравнению с аналогичных периодов прошлого года, данные которого учитываются при планировании на очередной финансовый период», — сообщила Алла Колзина.

Она пояснила, что по закону «Об образовании в Российской Федерации» размер государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии устанавливается образовательной организацией самостоятельно в пределах выделенной на эти цели Минобрнауки России субсидии и не может быть ниже установленных правительством России нормативов. Академическая стипендия не может быть ниже 1 484 руб., социальная стипендия не может быть ниже 2 227 руб. Выделяемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована ни на какие другие цели.

Алла Колзина отметила, что в 2022 году УдГУ шесть раз изменялись размеры академической стипендий, из них пять раз в сторону увеличения. Наибольшее увеличение размера стипендии произошло в декабре 2022 года в связи с дополнительным финансированием, поступившим от Минобрнауки России в конце ноября 2022 года. Так, размер государственной академической стипендии за декабрь 2022 года составил 4 100 руб., а государственной социальной стипендии 6 150 руб. Этот же размер стипендии был сохранен и на январь 2023 года.

В феврале 2023 года размер стипендии пересчитали, исходя из планового контингента обучающихся успешно сдавших зимнюю сессию, а также с учётом новых объёмов финансирования на 2023 год. Таким образом, с учётом районного коэффициента, выплаты студентам УдГУ с 1 марта выглядят следующим образом:

- государственная академическая стипендия отличникам — 3 750 рублей;

- государственная академическая стипендия ударникам — 3 000 рублей;

- государственная социальная стипендия — 4 500 рублей.

«Снижение размера стипендий носит кратковременный характер, возможность изменения размеров стипендий анализируется с учётом движения контингента студентов, контингента обучающихся, которые по результатам очередной промежуточной аттестации не будут иметь оценки «удовлетворительно» и не будут иметь академической задолженности, а также контингента обучающихся получающих государственную социальную стипендию», — подчеркнула проректор УдГУ.

Также Алла Колзина заверила, что в УдГУ регулярно происходит увеличение окладов работникам. Так с 1 октября 2022 года все оклады были проиндексированы на 4%.

«Премиальных выплат в университете нет, но в зависимости от качества выполняемых работ, интенсивности и эффективности труда работнику может быть установлена стимулирующая надбавка в пределах фонда оплаты труда, утверждённого планом финансово-хозяйственной деятельности университета», — отметила Алла Леонидовна.