Суд в Удмуртии защитил права оскорблённого преподавателем студента

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд Удмуртии признал законным выговор преподавателю за нарушение профессиональной этики. Об этом сообщила побъединённая пресс-служба судов республики.

Сообщается, что суд рассмотрел гражданское дело по иску преподавателя одного из учебных заведений СПО Сарапула об оспаривании наложенного на него дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Суд установил, что при исполнении своих трудовых обязанностей 58-летний преподаватель нарушил требования профессиональной этики, выразившиеся в использовании выражений оскорбительного характера по отношению к обучающимся, неуважении их чести и достоинства, что послужило основанием для вынесения приказа директора о наложении на истца выговора.

В судебном заседании преподаватель факт публичного оскорбления обучающихся оспаривал. Тем не менее его доводы были опровергнуты письменными доказательствами по делу, показаниями самих обучающихся и их законных представителей.

По результатам рассмотрения дела суд признал наложенное дисциплинарное взыскание правомерным и отказал истцу в удовлетворении требований о признании приказа работодателя о применении дисциплинарного взыскания незаконным, его отмене и компенсации морального вреда.