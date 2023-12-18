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Суд в Удмуртии защитил права оскорблённого преподавателем студента

09:40, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Суд в Удмуртии защитил права оскорблённого преподавателем студента
09:40, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#учителя\n#оскорбления
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
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Сам наставник пытался оспорить наложенное на него дисциплинарное взыскание.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд Удмуртии признал законным выговор преподавателю за нарушение профессиональной этики. Об этом сообщила побъединённая пресс-служба судов республики.

Сообщается, что суд рассмотрел гражданское дело по иску преподавателя одного из учебных заведений СПО Сарапула об оспаривании наложенного на него дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

Суд установил, что при исполнении своих трудовых обязанностей 58-летний преподаватель нарушил требования профессиональной этики, выразившиеся в использовании выражений оскорбительного характера по отношению к обучающимся, неуважении их чести и достоинства, что послужило основанием для вынесения приказа директора о наложении на истца выговора.

В судебном заседании преподаватель факт публичного оскорбления обучающихся оспаривал. Тем не менее его доводы были опровергнуты письменными доказательствами по делу, показаниями самих обучающихся и их законных представителей.

По результатам рассмотрения дела суд признал наложенное дисциплинарное взыскание правомерным и отказал истцу в удовлетворении требований о признании приказа работодателя о применении дисциплинарного взыскания незаконным, его отмене и компенсации морального вреда.

09:40, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
100
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#учителя\n#оскорбления