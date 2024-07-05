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В жару жители Удмуртии стали чаще вызывать скорую из-за высокого давления

14:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В жару жители Удмуртии стали чаще вызывать скорую из-за высокого давления
14:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
34
0
#скорая помощь\n#жара\n#лето\n#Удмуртия
Фото: arzik2
34
0

При этом количество вызовов в сутки не изменилось.

Ижевск. Удмуртия. В жаркую погоду жители Удмуртии стали чаще вызывать скорую помощь из-за сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе повышенного давления. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В министерстве сообщили, что жара не сильно повлияла на количество вызовов — оно также составляет в среднем 500-700 в сутки. Однако летняя пора повлияла на характер жалоб — участились вызовы скорой из-за повышенного давления, а также изменилось место выездов — врачи стали чаще ездить на дачи и в СНТ к пациентам.

«В жару необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте питьевой режим, не находитесь долго на солнце в дневное время. Пациентам с хроническими заболеваниями важно вовремя принимать назначенные лекарства», — напомнили медики.

14:40, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
34
0
#скорая помощь\n#жара\n#лето\n#Удмуртия