В жару жители Удмуртии стали чаще вызывать скорую из-за высокого давления

Ижевск. Удмуртия. В жаркую погоду жители Удмуртии стали чаще вызывать скорую помощь из-за сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе повышенного давления. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В министерстве сообщили, что жара не сильно повлияла на количество вызовов — оно также составляет в среднем 500-700 в сутки. Однако летняя пора повлияла на характер жалоб — участились вызовы скорой из-за повышенного давления, а также изменилось место выездов — врачи стали чаще ездить на дачи и в СНТ к пациентам.

«В жару необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте питьевой режим, не находитесь долго на солнце в дневное время. Пациентам с хроническими заболеваниями важно вовремя принимать назначенные лекарства», — напомнили медики.