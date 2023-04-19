Глазовский пединститут планирует создать Центр открытого образования в Никарагуа

Глазов. Удмуртия. В Никарагуа может появиться Центр открытого образования на русском языке, созданный вместе с Глазовским государственным педагогическим институтом. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия в Национальной библиотеке Удмуртии.

В результате переговоров Альба Асусена Торрес Мехия, которая является автором сборников стихов на русском языке, поддержала идею создания центра. Также она заявила, что у жителей Никарагуа станут востребованы и образовательные курсы, которые запустят на базе Центра открытого образования.

Помимо Никарагуа в 2023 году курсы по изучению русского языка, литературы и других дисциплин от Глазовского пединститута запустят в Венесуэле и на Кубе. Планируется, что их будут посещать более 150 человек.

В рамках сотрудничества в скором времени делегация ГГПИ посетит Никарагуа.