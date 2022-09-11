Первую школу креативных индустрий откроют в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на базе Государственного цирка республики появится школа креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Открыть учреждение планируют в 2023 году. Средства на проект поступят из федерального бюджета. Выделено будет свыше 34 млн рублей, сумма софинансирования республики составит 8 млн рублей.

На конкурс по отбору регионов для предоставления субсидий завились 26 субъектов, поступило 37 заявок. В итоге победителями признаны 30 учреждений.

В школе новых индустрий запустят культурно-просветительские программы для детей от 12 до 17 лет. В учреждении заработают студии электронной музыки; звукорежиссуры и звукового дизайна; студия видеопроизводства.

Учиться ребята будут два года: в первый — во всех студиях, во второй — по выбранному направлению. В год бесплатно смогут обучаться как минимум 60 человек. По итогам дети получат сертификаты.

«Другая перспективная площадка — это многофункциональный культурно-образовательный центр, который мы планируем разместить в здании главного корпуса оружейного завода в Ижевске. В августе Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал его министру культуры России Ольге Любимовой и заручился ее поддержкой» - рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.