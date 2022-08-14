Лабораторию по выращиванию растений создадут в Соколовской школе-интернате в Удмуртии

Сарапул. Удмуртия. В Соколовской школе-интернат Сарапульского района появится лаборатория по выращиванию растений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Создание лаборатории стало возможным благодаря победе в первом открытом конкурсе, направленном на развитие практик помощи детям и молодым взрослым с ментальными особенностями. Мероприятие прошло с апреля по июнь 2022 года, было подано 276 заявок из 67 регионов России.

Одним из участников являлась Соколовская школа-интернат Сарапульского района, которая представила проект «Зеленая лаборатория» в номинации «Абсолютная поддержка». Учреждение вошло в число победителей и получило грант на реализацию проекта.

На выигранные средства в школе проведут ремонт помещений, которые станут лабораторией, закупят нужный инвентарь и оборудование.

В результате дети с интеллектуальными нарушениями будут выращивать цветочную и овощную рассаду, а также комнатные и плодово-ягодные культуры. Помимо этого школьники смогут пройти профессиональные пробы аграрных профессий.