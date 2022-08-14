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Лабораторию по выращиванию растений создадут в Соколовской школе-интернате в Удмуртии

13:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Лабораторию по выращиванию растений создадут в Соколовской школе-интернате в Удмуртии
13:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#конкурс\n#победа\n#дети\n#садоводство
Фото: unsplash.com
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Дети с интеллектуальными нарушениями будут выращивать цветы, овощи и ягоды.

Сарапул. Удмуртия. В Соколовской школе-интернат Сарапульского района появится лаборатория по выращиванию растений. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Создание лаборатории стало возможным благодаря победе в первом открытом конкурсе, направленном на развитие практик помощи детям и молодым взрослым с ментальными особенностями. Мероприятие прошло с апреля по июнь 2022 года, было подано 276 заявок из 67 регионов России.

Одним из участников являлась Соколовская школа-интернат Сарапульского района, которая представила проект «Зеленая лаборатория» в номинации «Абсолютная поддержка». Учреждение вошло в число победителей и получило грант на реализацию проекта.

На выигранные средства в школе проведут ремонт помещений, которые станут лабораторией, закупят нужный инвентарь и оборудование. 

В результате дети с интеллектуальными нарушениями будут выращивать цветочную и овощную рассаду, а также комнатные и плодово-ягодные культуры. Помимо этого школьники смогут пройти профессиональные пробы аграрных профессий.

13:30, 14 августа, 2022
Екатерина Сентемова
184
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#конкурс\n#победа\n#дети\n#садоводство