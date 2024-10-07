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В Глазове организуют «Зелёный своп» для местных садоводов

10:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове организуют «Зелёный своп» для местных садоводов
10:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#Глазов\n#садоводство
Фото: ИА «Сусанин»
192
0

Мероприятие пройдёт 11 октября.

Глазов. Удмуртия. Для жителей Глазова организуют своп домашними и садовыми растениями. Об этом сообщает администрация города.

Культурная база «Короленко-8» устраивает «Зелёный своп» (6+) для всех желающих. Садоводы смогут обменяться садовыми и домашними растениями, саженцами и черенками в тёплой упаковке, кашпо, грунтами, а также садовым инвентарём, семенами и книгами по ботанике — можно обмениваться всем, что касается растениеводства.

При обмене есть два важных правила: обмен происходит по обоюдному согласию, обмен на деньги — под строгим запретом.

Мероприятие состоится 11 октября в 18:00 по адресу: улица Короленко, 8 в аудитории 342. Вход свободный.  

10:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
192
0
#Глазов\n#садоводство