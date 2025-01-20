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Жители СНТ «Рябинушка» в Ижевске жалуются на нашествие лосей

21:30, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Жители СНТ «Рябинушка» в Ижевске жалуются на нашествие лосей
21:30, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
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#животные\n#Лоси\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#садоводство
Источник фото: unsplash.com (Egor Myznik)
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Специалисты объясняют это доступной для животных пищей.

Ижевск. Удмуртия. Жители СНТ «Рябинушка» в Удмуртии жалуются на нашествие лосей. О сломанных заборах, объеденных яблонях и кустах смородины, они рассказали ГТРК «Удмуртия».

По словам председателя массива «Рябинушка» Александра Ерошенко, «в гости» к ним захаживает лосиха с двумя детенышами. Семейство появилось после нового года. По утверждениям жителей, животные не боятся людей и даже не реагируют на салюты. 

«Мы обращались в Минприроды. Нам прислали специалистов, и в первый раз мы выдворили их с нашего массива. Но через несколько дней они появились снова. И в течение трех дней мы пытаемся их отсюда выгнать за территорию массива, но так как у нас соседний массив есть, очень много входов, откуда они могут зайти», – отметил он.

В Минприроды проблему объяснили тем, что кусты и деревья с ягодами являются основной пищей для лосей зимой. По словам начальника управления охраны использования животного мира Ивана Матвеева, с трех сторон СНТ «Рябинушка» огорожена забором, из-за чего обитателям леса сложнее проникнуть на территорию людей. Однако со стороны соседнего массива – СНТ «Строитель», забора нет, поэтому сохатым ничто не мешает попасть к людям.

«Наши сотрудники совместно с жителями выгоняли за периметры СНТ. Животное возвращается. Животное понимает, что вреда никто ему не причинит, имеется доступная пища, и поэтому они возвращаются», – заявил Иван Матвеев.

Председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртии Ольга Залазаева добавила, что тема актуальная для всего региона. Около 120 СНТ республики граничат с лесом. Она предположила, что сейчас животным не хватает пропитания, поэтому они выходят к людям. Закрывая садовый сезон, огородники оставляют на территории участка сорняки, которые превращаются в сено.

«Да, у нас немного вызвало ажиотаж, когда у нас на СНТ «Рябинушка» лоси прямо прогуливались по улицам. Не просто взрослые, но и со своими лосятами, что вызвало у некоторых страх и негодование. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что наши СНТ в большинстве своем огорожены заборами и закрыты ворота, тем не менее для взрослого лося перепрыгнуть через наши заборы труда особого не составит», – отметила она.

Ольга Залазаева напомнила садоводам о том, что не нужно выходить и подкармливать лосей, кабанов и лис, забредших на людскую территорию. Помимо возможной атаки животного, есть опасность переноса бешенства. Она посоветовала создавать шум, которое отпугнет незваных гостей.

21:30, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#животные\n#Лоси\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#садоводство