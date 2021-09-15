Замену горячего обеда завтраком в школах прокомментировала министр образования Удмуртии

Горячее питание в образовательных учреждениях республики сохраняется.

Ижевск. Удмуртия. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова прокомментировала обращения в соцсетях от родителей школьников по поводу замены горячих обедов завтраками по рекомендации Роспотребнадзора.

«Питание с 1 по 4 класс — одноразовое горячее питание, которое подразделяется на завтрак, либо обед. В зависимости от того, когда происходит питание у класса — до 11:00 или после. Горячее питание в виде завтрака — это горячее мясное, рыбное блюдо. Если есть творожная запеканка — она дополнительная к горячему завтраку», — пояснила министр.

Она напомнила, что право на бесплатное питание имеют все учащиеся с 1 по 4 класс, дети из многодетных семей с 5 по 11 класс, дети из малообеспеченных семей, где доход не превышает 3300 рублей на члена семьи.

Также в Удмуртии остаётся программа «Школьное молоко» для учеников с 1 по 4 класс. Для юных горожан — это молоко и кондитерское изделие, для сельских ребятишек — каша, кисель или какао и кондитерское изделие.

«Есть вопрос, можно ли забирать молоко с собой домой, а не пить его в школе? По требованиям Роспотребнадзора, это не предусмотрено. Например, первоклассник может положить себе коробку с молоком в портфель и носить его несколько недель, пока не испортится. Или подпрыгнуть с этим портфелем, и молоко зальёт все тетради», — пояснила Светлана Болотникова.