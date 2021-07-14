Выпускник из Ижевска выступит на чемпионате мира по математике

Матвей Исупов из лицея № 41 вошел в состав школьной математической сборной России.

Ижевск. Удмуртия. Выпускник ижевской школы выступит в составе сборной России на международной математической олимпиаде. Во всемирном состязании будут участвовать 600 юных математиков из 109 стран, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

62-я международная математическая олимпиада школьников пройдет с 14 по 24 июля. Из-за ситуации с коронавирусом она состоится в онлайн-формате. В число шести российских представителей вошел выпускник ижевского лицея № 41 Матвей Исупов, его коллеги по команде – ребята из Москвы и Санкт-Петербурга. Отбор участников проходил в течение года, на место в сборной претендовало 200 сильнейших учеников страны.

Ежегодный чемпионат мира по математике среди старшеклассников проводится с 1959 года. Он включает в себя 2 тура, в каждом из которых ребята решают по 3 задачи по алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике.

В 2020 году школьники из России на международной олимпиаде завоевали 2 золота и 4 серебра. Они стали вторыми, уступив в неофициальном командном зачете представителям Китая.

И добавим, согласно российским правилам, призеры международных предметных олимпиад имеют право внеконкурсного поступления в любой отечественный вуз по соответствующему профилю. Кроме того, за победу им выплачиваются премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей.