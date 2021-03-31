В Воткинске отремонтируют детскую хоровую школу

Построенное более 80 лет назад здание ждет полное обновление.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началась реконструкция здания хорового отделения детской школы искусств №2. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Культура».

Здание на улице Ленина было построено в 1939 году, в нем располагался детский сад, пишет издание «Воткинские вести». В 1995 году было принято решение разместить здесь хоровую школу. Из-за недостатка средств тогда ограничились перепланировкой помещений и косметическим ремонтом. За 25 лет потребность в обновлении здания только нарастала. Все коммуникации обветшали, межэтажные деревянные перекрытия существуют с момента постройки здания. Паровое отопление смонтировано еще в 1950-е годы, старая электропроводка также не менялась более 50 лет, в здании нет горячей воды и центральной канализации.

После реконструкции прежними останутся только наружные стены, внутри здания все будет обновлено. Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

На время ремонта занятия с воспитанниками хорового отделения организованы в основном здании детской школы искусств №2 и частично в других учебных заведениях.