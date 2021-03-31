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В Воткинске отремонтируют детскую хоровую школу

09:40, 31 марта, 2021
Аграфена Костромская
В Воткинске отремонтируют детскую хоровую школу
09:40, 31 марта, 2021
Аграфена Костромская
135
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#образование\n#капремонт\n#нацпроект
Фото: https://vk.com/vesti_votkinsk?w=wall-180631902_18366&z=photo-180631902_457258244%2Fwall-180631902_18366
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Построенное более 80 лет назад здание ждет полное обновление.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началась реконструкция здания хорового отделения детской школы искусств №2. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Культура».

Здание на улице Ленина было построено в 1939 году, в нем располагался детский сад, пишет издание «Воткинские вести». В 1995 году было принято решение разместить здесь хоровую школу. Из-за недостатка средств тогда ограничились перепланировкой помещений и косметическим ремонтом. За 25 лет потребность в обновлении здания только нарастала. Все коммуникации обветшали, межэтажные деревянные перекрытия существуют с момента постройки здания. Паровое отопление смонтировано еще в 1950-е годы, старая электропроводка также не менялась более 50 лет, в здании нет горячей воды и центральной канализации.

После реконструкции прежними останутся только наружные стены, внутри здания все будет обновлено. Сейчас на объекте идут демонтажные работы. 

На время ремонта занятия с воспитанниками хорового отделения организованы в основном здании детской школы искусств №2 и частично в других учебных заведениях.

09:40, 31 марта, 2021
Аграфена Костромская
135
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#образование\n#капремонт\n#нацпроект