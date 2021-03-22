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Для родителей будущих первоклассников Удмуртии появился чат-бот в «Телеграм»

10:40, 22 марта, 2021
Анна Торхова
Для родителей будущих первоклассников Удмуртии появился чат-бот в «Телеграм»
10:40, 22 марта, 2021
Анна Торхова
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Telegram\n#первоклассники\n#родители\n#дети
Фото: twenty20.com
59
0

Позднее канал появится и в «Вайбер».

Ижевск. Удмуртия. Для родителей первоклассников Удмуртии создали Телеграм-канал. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На странице собраны самые популярные вопросы родителей и ответы на них. Например, как подать заявление в школу, к какому учреждению вы прикреплены.

Бот называется @first_klass18_bot. После его поиска, в чате нужно нажать команду «старт». Сразу после этого пользователю выйдет меню с вопросами.

Аналогичный чат-бот специалисты Минобразования Удмуртии и Центра управления регионом разработали и для «Вайбера». Он заработает в течение недели.

Напомним, 1 апреля стартует запись в первые классы. 

10:40, 22 марта, 2021
Анна Торхова
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Telegram\n#первоклассники\n#родители\n#дети