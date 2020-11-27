Учитель из сельской школы в Удмуртии стал лучшим от ПФО во всероссийском конкурсе педагогов

На выбор профессии повлияло хобби — компьютерные игры в детстве.

Игра. Удмуртия. Учитель истории и обществознания Игринской школы №1 в Удмуртии Андрей Корепанов стал победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, педагог стал победителем среди коллег в Приволжском федеральном округе.

«С ранних лет видел себя только в учительской профессии. В 7-м классе благодаря компьютерной игре-стратегии «Расцвет наций» я выбрал предмет своей будущей профессии — историю. Любопытно, но в педагогическом институте на историческом факультете я не только получил высшее образование, но и нашел свою судьбу, свою жену. Вместе с ней мы трудимся в одной школе», — рассказал Андрей Корепанов.

Он — выпускник историко-лингвистического факультета Глазовского государственного педагогического института, неоднократный победитель республиканских педагогических конкурсов и участник конференций. В 2019 году он стал директором Игринской школы №1.

Отметим, что в конкурсе «История в школе: традиции и новации» участвовали учителя истории из общеобразовательных учреждений России с педагогическим стажем не менее трёх лет. Они представили запись своего открытого урока. В этом году видеоуроки были посвящены одной из тем, связанных с Великой Отечественной войной. Заявки на конкурс в 2020 году направили 506 человек. Учителя, занявшие первое место, получат премию в 260 тыс. рублей.

Всего победителями стали 24 преподавателя из разных регионов России, трое призёров были выбраны в каждом федеральном округе.