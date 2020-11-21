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Жителей Удмуртии приглашают написать тест по истории Великой Отечественной войны

13:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Жителей Удмуртии приглашают написать тест по истории Великой Отечественной войны
13:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#акция\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#тест
Фото: pixabay.com
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Он пройдет 3 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают присоединиться к международной акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

3 декабря, в День Неизвестного солдата в России, пройдет тест по истории Великой Отечественной войны. Посмотреть площадки проведения теста или пройти его онлайн можно на сайте.

Участникам предлагается решить 30 заданий, на выполнение которых отводится 30 минут. За каждый правильный ответ дается максимум 1 балл. Итоговый результат будет известен в тот же день на площадке проведения или на сайте.

В офлайн-формате тест начнется 11:00 по местному времени. Онлайн можно будет пройти с 01:00 3 декабря до 01:00 4 декабря по местному времени. 

13:20, 21 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
2
0
#акция\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#тест