Жителей Удмуртии приглашают написать тест по истории Великой Отечественной войны

Он пройдет 3 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают присоединиться к международной акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.



3 декабря, в День Неизвестного солдата в России, пройдет тест по истории Великой Отечественной войны. Посмотреть площадки проведения теста или пройти его онлайн можно на сайте.

Участникам предлагается решить 30 заданий, на выполнение которых отводится 30 минут. За каждый правильный ответ дается максимум 1 балл. Итоговый результат будет известен в тот же день на площадке проведения или на сайте.

В офлайн-формате тест начнется 11:00 по местному времени. Онлайн можно будет пройти с 01:00 3 декабря до 01:00 4 декабря по местному времени.