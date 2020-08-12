Они появятся в Камбарке, Шаркане, селе Сигаево, деревнях Каменное и Шудья.

Ижевск. Удмуртия. Пять новых детских садов откроют к началу учебного года в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



Дошкольные учреждения появятся в Камбарке, Шаркане, селе Сигаево, деревнях Каменное и Шудья.



Детский сад №6 для детей до 3 лет откроется в Камбарке 1 сентября. В Сигаево детсад появится в новом микрорайоне по улице Летняя, 1. Александр Бречалов отметил, что это структурное подразделение начальной сельской школы. В здании будет совмещенные музыкальный и спортивный зал, собственная прачечная и пищеблок, игровые комнаты, благоустроенная территория. Общая стоимость проекта составила около 92 млн рублей. Из них 51,5 млн направлено из средств федерального бюджета, 41,5 млн — из бюджета Удмуртии.



В Шаркане строительство ясли-сада на 80 мест началось в 2019 году. Сейчас на объекте закончились работы по внутренней отделке стен, благоустройству территории вокруг детского сада.



В сентябре свои двери откроют еще 2 дошкольных учреждениях в Завьяловском районе: в деревне Каменное и микрорайоне «Тихие зори» в деревне Шудья. В ноябре малышей начнут принимать в детском саду в деревне Хохряки. Ранее в Завьяловском районе по типовому проекту построили шесть детских садов на 80 мест и выкупили одну дошкольную образовательную организацию на 50 мест в Шудье.

К концу 2020 году в Удмуртии завершится строительство двух детских садов на 220 мест в Сарапуле и Ижевске, а также введут в эксплуатацию дошкольные образовательные организации в Воткинске, в селах Алнаши, Вавож и Мишкино Шарканского района.





