Школьники в Удмуртии напишут ВПР за прошлый учебный год до середины октября

От проведения проверки знаний в конце прошлого года пришлось отказаться из-за коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. Школьники в Удмуртии напишут выпускные проверочные работы (ВПР) за прошлый учебный год до середины октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

ВПР для учеников 5-9 классов пройдут в период с 14 сентября по 12 октября. Точный график школы смогут составить самостоятельно. При этом для 5-8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9 классах ВПР проводится в режиме апробации по решению школы.

Напомним, от проведения ВПР в конце прошлого учебного года пришлось отказаться из-за распространения коронавируса и перехода на дистанционное обучение. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.