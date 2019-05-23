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Первая госпитальная школа в Удмуртии открылась в Ижевске

09:00, 23 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 23 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские больницы\n#онкология
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Создана школа на базе Республиканской детской клинической больницы в рамках федерального проекта «УчимЗнаем».

Ижевск. Удмуртия. Первая в Удмуртии госпитальная школа открылась в Ижевске в среду, 22 мая. Как сообщила пресс-служба администрации города, открытие состоялось на базе онкогематологического отделения Республиканской детской КБ на улице Ленина, 79.

Напомним, школа стала региональной площадкой всероссийского проекта «УчимЗнаем». Учебный процесс организовали в отделении, где проходят длительное лечение дети до 18 лет. Занятия здесь будут проводить учителя из школы №97 «Гармония».

Всего по России с 2014 года открыты 30 таких площадок. В больницах создается полноценная образовательная среда с использованием современных технологий. Как отметил руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков, самое главное, что делает школа — выводит ребенка из госпитальной изоляции.

«Человек, который болеет, больше всего страдает от потери социальных связей. Наши классы в больнице как яркая вспышка, они даже лучше, чем классы, которые есть в обычных школах. Мы стараемся делать для детей самые интересные занятия с различными технологичными приемами, чтобы их увлечь», — сказал на открытии в Ижевске Сергей Шариков.

09:00, 23 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
494
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские больницы\n#онкология
МирТесен

 

 

 


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