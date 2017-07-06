Четверть выпускников вузов Удмуртии по итогам прошлого года уехали в другие регионы

Средняя сумма выплат им составляет 27,9 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Из 6,6 тыс. выпускников вузов Удмуртии 2015-2016 годов 1,8 тыс. уехали в другие регионы России. Средняя сумма выплат уехавшим находится на уровне 27,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования России.

Зарплаты тех, кто остались, составляют в среднем 24,8 тыс. рублей.

Самый высокие суммы выплат у выпускников Ижевской государственной медицинской академии (34,9 тыс. рублей), Ижевского государственного технического университета имени Калашникова (31,6 тыс. рублей) и Восточно-Европейского института (27,5 тыс. рублей).